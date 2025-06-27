Yargıtay, sağlık çalışanlarına şiddeti teşvik eden yoruma verilen cezayı onadı

Dairenin kararına göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan F.F, sosyal medya hesabından bir paylaşıma, "Hastanelerde dayak atmaya devam çoğu çok karaktersiz." şeklinde yorum yaptı.

Şikayet üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında dava açılan F.F, Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri süren sanık, yerel mahkeme kararını istinafa taşıdı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Sanık F.F'nin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu yorumun "basın yayın yoluyla" yapıldığını, bunun cezada artırım nedeni olduğunu tespit etti ancak "aleyhe temyiz" olmadığı gerekçesiyle bozma nedeni saymadı. Daire, bu husus dışında yerel mahkemece verilen hükmü uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, "Sanığın sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya teşvik niteliğindeki paylaşımına uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanığın temyiz istemi yerinde görülmemiş, bölge adliye mahkemesince verilen kararda eleştirilen husus dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır. Temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden, 5271 sayılı kanunun 302/1. maddesi uyarınca tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle temyiz isteminin reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.