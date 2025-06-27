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Türkiye
AA 27.06.2025 12:58

Batman ve Adıyaman'da fabrika yangını

Batman ve Adıyaman'da bulunan iki fabrikada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altın alındı.

Batman ve Adıyaman'da fabrika yangını

Batman OSB'deki meyve suyu fabrikasının arka bahçesinde, tahta paletler ve bidonların da yer aldığı malzemelerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Batman ve Adıyaman'da fabrika yangını

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA) müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adıyaman'da fabrika yangını

Adııyaman'da organize sanayi bölgesinde tekstil ve mobilya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İşçiler fabrikadan tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Batman ve Adıyaman'da fabrika yangını

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