Parçalı Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.10.2025 11:42

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, terör örgütüne ait yurtta Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) kampına katılıp, sözde TUS yöneticisiyle irtibatı olduğu iddia edilen 5 şüpheli doktor gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aktif doktorluk yapan 5 şüphelinin örgüt tarafından hücresel olarak "ders çalışma" adı altında, örgüte müzahir yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları, sözde TUS yöneticisiyle irtibatı olduğu belirlendi.

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 64 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 64 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıkları tespit edilen soruşturmada, 3'ü kamu 2'si özel sektör çalışanı doktorlar hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı: Kaza anları kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
12:26
Gasbcı İsrail ordusu, filodaki son tekne Marinette'i korsanlıkla gasbetti
12:23
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1,1 milyar doları aştı
12:21
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
12:17
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
11:56
Türkiye, TDT üyeleriyle 5 yılda 62,6 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdi
Gevhernik Kalesi'ndeki kazılarda mezar odası bulundu
Gevhernik Kalesi'ndeki kazılarda mezar odası bulundu
FOTO FOKUS
Aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı: Kaza anları kamerada
Aynı yerde ikinci kez otomobil çarptı: Kaza anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ