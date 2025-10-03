Az Bulutlu 19.4ºC Ankara
TRT Haber 03.10.2025 09:22

9 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Yurdun batısında beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

9 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Ayrıca kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

OKUMA LİSTESİ