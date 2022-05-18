İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A.Ç. ve yeğeni C.Ç'nin elebaşılığını yaptığı bir şebekenin, Fas'tan kadın kuryelerin midesinde uyuşturucuyu getirterek, piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında A.Ç. ve yeğeni C.Ç'nin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.