Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul merkezli 2 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A.Ç. ve yeğeni C.Ç'nin elebaşılığını yaptığı bir şebekenin, Fas'tan kadın kuryelerin midesinde uyuşturucuyu getirterek, piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında A.Ç. ve yeğeni C.Ç'nin de bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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