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Dünya
AA 06.05.2024 14:27

Rusya, nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapacağını bildirdi.

Rusya, nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla stratejik olmayan nükleer silahın hazırlığı ve kullanımına dair tatbikat düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına cevap olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesinin yükseltilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması amacıyla yapılacağı" kaydedildi.

Güney Askeri Bölgesi'nin füze, hava ve deniz birliklerinin tatbikatta yer alacağı aktarılan açıklamada, tatbikatın tarihi belirtilmedi.

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