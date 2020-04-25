Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti.

[Fotoğraf: İHA]

İstanbullular kısıtlamaya uydu

Kısıtlamanın 3. gününde de İstanbul'da koronavirüs sessizliği hakim.

[Fotoğraf: İHA]

İstanbul'daki işlek noktalardan olan Tarihi Eminönü, Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanlarının sakinliği objektiflere yansıdı.

[Fotoğraf: İHA]

Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy Meydanı ise havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: İHA]

[Fotoğraf: İHA]

[Fotoğraf: DHA]

[Fotoğraf: DHA]