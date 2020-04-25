Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul, kısıtlamanın 3. gününde de sessizliğini sürdürüyor
[Fotoğraf: İHA]
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul, koronavirüs sessizliğine büründü. Kısıtlamanın 3. gününde de köprüler, meydanlar, caddeler boş kaldı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.
30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbullular kısıtlamaya uydu
Kısıtlamanın 3. gününde de İstanbul'da koronavirüs sessizliği hakim.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'daki işlek noktalardan olan Tarihi Eminönü, Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanlarının sakinliği objektiflere yansıdı.
[Fotoğraf: İHA]
Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy Meydanı ise havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: İHA]
[Fotoğraf: İHA]
[Fotoğraf: DHA]
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüs İstanbul covid-19Son Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 08:30
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