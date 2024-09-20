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Türkiye
AA 20.09.2024 11:04

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da yağışlar akşam saatlerinde şiddetini artıracak ve yarın saat 17.00'ye kadar aralıklarla devam edecek.

İstanbul için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kentte bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Cumartesi saat 17.00'ye kadar görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların da 20-23 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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