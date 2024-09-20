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Türkiye
İHA 20.09.2024 10:16

İş makinesiyle 4 araca çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

Hatay'da, park halindeki 4 araca çarpan iş makinesi operatörü, arkasına bakmadan bölgeden ayrıldı. Araç sahipleri operatörden şikayetçi oldu.

Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan iş makinesi, cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı.

Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı. Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak operatör hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.

"3 kişiydiler kepçenin üzerinde"

Bölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak, "İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçli mi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz olsa dururlardı" dedi.

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Hatay Trafik Kazası
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