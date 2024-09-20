Diyarbakır'da öğretmen öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Merkez Bağlar ilçesindeki Nuri Zekiye Has Ortaokulunda 8. sınıfa giden kız öğrenci S.Ö. teneffüste boğazına kaçan yiyecek nedeniyle nefes almakta güçlük çekti.

İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen nöbetçi beden öğretmeni Tahsin Yılmaz, Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Okul Müdürü Recep Zengin, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için öğretmenlerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ilk yardım eğitimlerine yönlendirildiğini belirtti.

Acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayat kurtarabildiğini söyleyen Zengin, "Aldığımız eğitimler sayesinde böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.