Kırmızıda geçen otomobil kazaya neden oldu: O anlar kamerada

Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndan Kadıköy yönüne giden otomobil kırmızı ışıkta geçerek bir başka araca çarptı.

Savrulan iki otomobil daha sonra kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı.

Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. O anlar bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Araçlarda sıkışarak yaralanan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.