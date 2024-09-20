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Türkiye
AA 20.09.2024 06:14

Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 1 tutuklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklandı, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da fabrikada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı
Sakarya'da fabrikada patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i ise salıverilmişti.

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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