Parçalı Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA-DHA 19.09.2024 21:47

Giresun'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Giresun'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle yollar adeta dereye döndü. Birçok araç yolda mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Tirebolu ilçesinde uzun süre etkisini sürdüren kuvvetli yağış, Kumyalı deresinin taşmasına neden oldu. Taşma sonucu yollar göle döndü, birçok araç yolda mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, esnaflar, iş yerlerine ve evlerine su girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Taşkın nedeniyle şehir içi yolu trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri suyun tahliyesi ve molozların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Şiddetli yağışın ardından yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve sel riskine karşı tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kentte metrekareye yaklaşık 85 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Giresun Sağanak
Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:47
"Dünyanın ilk ekmeği" 22 Eylül'de THY ile göklerde olacak
23:26
Celtic taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Filistin'e destek verdi
23:33
Dron tehditleri "ALKA lazer silahı" ile önlenecek
23:16
Soykırımcı İsrail askerleri, Filistinlilerin cenazelerini çatıdan attı
23:36
Bakan Kacır: Türkiye teknoloji girişimciliğinde adım adım devler ligine yükseliyor
22:41
Ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi
FOTO FOKUS
Dron tehditleri "ALKA lazer silahı" ile önlenecek
Dron tehditleri "ALKA lazer silahı" ile önlenecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ