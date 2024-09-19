Giresun'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Tirebolu ilçesinde uzun süre etkisini sürdüren kuvvetli yağış, Kumyalı deresinin taşmasına neden oldu. Taşma sonucu yollar göle döndü, birçok araç yolda mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, esnaflar, iş yerlerine ve evlerine su girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Taşkın nedeniyle şehir içi yolu trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri suyun tahliyesi ve molozların temizlenmesi için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Şiddetli yağışın ardından yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve sel riskine karşı tedbirlerin alınacağını açıkladı.

[Fotoğraf: İHA]

Kentte metrekareye yaklaşık 85 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.