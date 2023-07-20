Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.07.2023 09:49

İstanbul Havalimanı'nda engelli aracının aküsünde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, elektrikli sandalyenin akü bölümüne gizlenmiş 8 kilo 320 gram kokaine el konuldu.

İstanbul Havalimanı'nda engelli aracının aküsünde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen bir kişiyi mercek altına aldı.

Uçağın inmesiyle harekete geçen ekipler, ilk olarak şüpheli kişinin bagajlarını kontrol etti ancak yasa dışı herhangi bir bulguya rastlamadı.

İstanbul Havalimanı'nda engelli aracının aküsünde uyuşturucu ele geçirildi

Pasaport kontrolleri yapılırken kişiye ait olduğu belirlenen elektrikli sandalyeyi x-ray tarama sistemine sevk eden ekipler, aracın akü kısmında şüpheli yoğunluklar olduğunu belirledi. Bu bölümü çıkaran ekipler, akü kapağını açtıklarında bataryanın etrafına sarılı alüminyum folyonun içinde toz halde beyaz renkli madde tespit etti.

Yapılan analiz sonucu söz konusu maddenin kokain olduğu belirlendi.

Böylece, akünün içinde bulunan 8 kilo 320 gram kokain ele geçirildi.

Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan uyuşturucuya el konuldu.

ETİKETLER
İstanbul Havalimanı Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli ehliyetsiz ve alkollü çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
Türkiye'yi Ay'a götürecek aracın dizaynında sona gelindi
11:20
AB'den "büyük gıda krizi" uyarısı
11:23
AB'de gündem Türkiye: Uzun zaman sonra ilk kez Türkiye'yi konuşacağız
11:17
Haziranda sıcaklık ortalamanın altında kaldı
11:15
Fransızlar "telefondan gizlice görüntü ve ses kaydı almayı hedefleyen" tasarıdan endişeli
11:14
Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'ye kutlama
Pembe ve siyah renkleri ile dikkat çeken Ala sığırcıklar
Pembe ve siyah renkleri ile dikkat çeken Ala sığırcıklar
FOTO FOKUS
Konya'da PKK'ya darbe: 30 yıllık örgüt arşivi ele geçirildi
Konya'da PKK'ya darbe: 30 yıllık örgüt arşivi ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ