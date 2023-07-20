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Türkiye
DHA 20.07.2023 08:21

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli ehliyetsiz ve alkollü çıktı

İstanbul Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ceza yağdı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli ehliyetsiz ve alkollü çıktı
[Fotograf: DHA]

Polis ekipleri, Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Bu sırada, ters yönden hızla polis denetim noktasına giren bir motosikletli, ekiplerin dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı.

Motosikletin peşine takılan ekipler, kısa sürede motosiklet sürücüsünü yakaladı.

Polis tarafından yakalandıktan sonra kelepçelenen motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Tayyip Irmak, cezadan kurtulmak için `Kötü niyetim yoktu` dedi.

38 bin lira ceza

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Tayyip Irmak'ın alkolünü ölçen ekipler, 1.67 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan, ayrıca ters yönde aşırı sürat yapmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan 38 bin lira ceza uygulandı.  

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