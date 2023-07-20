Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Polis ekipleri, Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Bu sırada, ters yönden hızla polis denetim noktasına giren bir motosikletli, ekiplerin dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı.

Motosikletin peşine takılan ekipler, kısa sürede motosiklet sürücüsünü yakaladı.

Polis tarafından yakalandıktan sonra kelepçelenen motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Tayyip Irmak, cezadan kurtulmak için `Kötü niyetim yoktu` dedi.

38 bin lira ceza

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Tayyip Irmak'ın alkolünü ölçen ekipler, 1.67 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan, ayrıca ters yönde aşırı sürat yapmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan 38 bin lira ceza uygulandı.