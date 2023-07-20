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Türkiye
İHA 20.07.2023 06:42

Düğünde havaya ateş açtı, mahalle karanlığa gömüldü

Çorum’un Alaca ilçesinde bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu elektrik telleri koptu. Mahalledeki elektrik kesildi, düğün sona erdi.

Düğünde havaya ateş açtı, mahalle karanlığa gömüldü
[Fotograf: İHA]

Yıldızhan Mahallesi'ndeki bir düğün töreninde pompalı tüfekle havaya açıldı. Açılan ateş sonucu bölgeden geçen elektrik telleri koparken mahallede enerji kesintisi yaşandı.

Havaya silahıyla ateş eden şahıs düğün evinden kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki boş kovanları toplayan polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

YEPAŞ ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kopan elektrik tellerinin onarımı yapılarak bölgeye tekrar elektrik verildi.

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