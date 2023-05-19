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Türkiye
AA 19.05.2023 10:54

İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İstanbul Havalimanı'nda down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Cafe Yanımda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
[Fotograf: AA]

Havalimanının işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda 90'dan fazla işletme ile yolculara uçuş öncesi ve sondasında yiyecek, içecek hizmeti sunan TUM firmasınca, fiziksel ve bilişsel farklılıkları bulunan çalışanlarıyla ön plana çıkan Cafe Yanımda'da 19 Mayıs heyecanı yaşandı.

Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Cafe Yanımda'yı ziyaret edenler keyif dolu anlar geçirdi.

İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Down sendromlu çocuklara özel kurulan resim atölyesinde "Bandırma Vapuru" konulu resimlerin yolcuların beğenisine sunulduğu etkinlik, ressam Osman Ülgen'in havalimanı misafirlerinin karakalem resimlerini çizmesiyle devam etti.

Çello sanatçısı Melike Oylum ile özel bir rehabilitasyon merkezinden gelen engelliler korosu İstanbul Havalimanı'nda kortej yaparak yolculara mini bir konser verdi. Türkiye Down Sendromu Derneğinin kurduğu stantta geliri özel ihtiyaç sahibi bireylere bağışlanmak üzere ürün satışları yapıldı.

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