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Türkiye
TRT Haber 19.05.2023 09:44

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye genelinde hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hafta sonu yağışlı sistemin tüm yurtta etkili olması beklenirken, yağışların yarın Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Çorum, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Pazar günü ise, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli  yağış öngörülüyor.

Sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 20, Samsun'da 19, İstanbul'da 21, İzmir'de 27, Antalya'da 24, Adana'da 25, Diyarbakır'da 26, Trabzon'da 19 derece civarında seyredecek.

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