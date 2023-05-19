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Türkiye
İHA 19.05.2023 08:26

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 ölü, 2 yaralı

Samsun'da ehliyetine el konulan ve alkollü bir şekilde direksiyona geçen sürücünün çarptığı otomobilin yoldan çıkıp takla attığı kazada aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 ölü, 2 yaralı

Samsun'da ehliyetine el konulan ve 213 promil alkollü olduğu tespit edilen Okan Uludoğan idaresindeki otomobil, Sakarya Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine giden İbrahim Çubuk yönetimindeki otomobile arkadan çarpıp bir müddet önünde sürükledi. Otomobil 240 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir özel okulun bahçesine devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk, kızları 4 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücünün yeğeni Selahattin Ocak ve diğer aracın sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 ölü, 2 yaralı

Aracın içinde sıkışan Selahattin Ocak, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri tarafından çıkartılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetine el konulmuştu

Yaralı otomobil sürücüsü Okan Uludoğan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Okan Uludoğan'ın ehliyetine mahkemece el konulduğu ve ayrıca kaza sırasında 213 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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