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Türkiye
TRT Haber 19.05.2023 06:48

Meclis'te en yaşlı üye geleneğinin ilk temsilcisi: Şerif Bey

Meclis İç Tüzüğü'nün 8'inci maddesine göre, geçici başkanlık görevini en yaşlı üye üstleniyor. Mevzuat uyarınca 28'inci dönemin açılışını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak. Bu gelenek, kurucu Meclis'in açılışına kadar dayanıyor. 23 Nisan 1920'de en yaşlı üye sıfatıyla açılışı Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey yapmıştı. Detaylar haberimizde...

Oğulcan Atılkan
Oğulcan Atılkan
Meclis'te en yaşlı üye geleneğinin ilk temsilcisi: Şerif Bey

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönemin hazırlıkları devam ediyor.
Yeni dönemde de Meclis'in açılışını, en yaşlı üyenin yapması geleneği sürecek.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28'inci Yasama Dönemi ilk Genel Kurul toplantısının açılışını,, en yaşlı milletvekili sıfatıyla gerçekleştirecek.

Osmaniye'den MHP Milletvekili olarak parlamentoya gelen Bahçeli, Meclis Başkanı seçilene kadar geçici başkanlık görevini yürütecek.

En yaşlı üye geleneği,, bir önceki dönemde de sürdürüldü. 27'inci dönemde parlamentodaki en yaşlı üyesi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dı.

Baykal, sağlık sorunları nedeniyle bu görevi yerine getiremedi. Parlamentonun ikinci en yaşlı üyesi,, İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz Meclis'in açılışında Başkanlık Divanı'ndaki yerini aldı. Bugüne kadar 21 farklı isim, "Geçici Başkan" sıfatıyla ilk oturumları yönetti.

Kurucu meclise dayanıyor

En yaşlı üyenin Meclis'i açma geleneği ise kurucu Meclis'e dayanıyor. İstanbul'un işgal altında olduğu 23 Nisan 1920'de Meclis, Ankara'da ilk toplantısını yapmıştı. Meclisin en yaşlı üyesi, 1845 doğumlu Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey'di.

Sinop Mebusu Şerif Bey, kürsüye çıktı ve esaretin kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdı.

Şerif Bey Meclisi şu sözlerle açmıştı:

"Bu Yüce Meclis'in en yaşlı üyesi, geçici başkanı sıfatıyla ve ilahi tevfik ile milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde mukadderatını bizzat ele aldığını ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum"

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