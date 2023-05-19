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Türkiye
AA 19.05.2023 08:07

Haliç Köprüsü'nde kaza yapan araç alev aldı: 1 yaralı

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde, önündeki hafif ticari araca çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Haliç Köprüsü'nde kaza yapan araç alev aldı: 1 yaralı

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Edirne yönünde seyir halindeki Kadir U. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden İbrahim T. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kaza sonucu otomobilinde yangın çıkan Kadir U. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri yangının çıktığı orta şeridi trafiğe kapatırken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Kadir U., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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