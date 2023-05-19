Millet Kütüphanesi yoğun ilgi görüyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açıldığı günden bugüne 7'den 70'e herkesin uğrak noktası.

Milyonlarca eserin yer aldığı kütüphane cihannüma, araştırma, gençlik, nadir eserler kütüphanesi ve okuma salonlarıyla 7 gün boyunca hizmet veriyor.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler "12'nci sınıfım, bu dönemde de bu süreçte de bana yardımcı oluyor kütüphane" dedi.



Kütüphaneye her gün geldiklerini belirten gençler şunları söyledi:

"Buraya arkadaşlarımızla birlikte her gün geliyoruz. Genellikle grup çalışma alanları olan bölgelerden faydalanıyoruz. Gençlik kütüphanesi gibi çok fazla araştırma kaynakları ve müze dahil olduğu için içerisinde, birinci kaynaklardan çok fazla bilgi edinebiliyoruz."

4 milyon basılı kaynak var

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği millet kütüphanesinde 150 farklı dilde 4 milyon basılı kaynak bulunuyor.

Gençler aradıkları kitapları katlarda bulunan dijital ekranlarda sorgulayabiliyor, kitabın hangi kütüphanede olduğunu da görebiliyorlar. QR kodu okutarak kitabın konum ve yer bilgisini öğrenilebiliyor.

Ücretsiz ikramlar veriliyor

Millet Kütüphanesi, gece saatlerinde de yoğun ilgi görüyor. Gün boyu kütüphanede vakit geçirenlere için ücretsiz ikramlar da buluyor.

Modern kütüphanecilik anlayışıyla hizmet veren Millet kütüphanesi, özel koleksiyonların da eklenmesiyle zenginleşmeye devam ediyor.

Kamera: Usame Tosun