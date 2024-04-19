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Türkiye
DHA 19.04.2024 17:28

İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz gün ortalığı karıştıran maymun Momo yine ortaya çıktı. Sahibinden kaçan Momo, binalara tırmanarak vatandaşları peşinden koşturdu.

Fatih Balat'ta sahibinin dışarıya çıkardığı Momo adlı maymun yine kaçtı. Sokaklarda koşturan Momo binalara da tırmandı.

Binaların pencerenin önüne kadar çıkan Momo özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Momo gider borusundan bir binanın 3'üncü katına kadar ulaştı. Bir süre sonra Momo yakalandı. Maymun Momo sahibi tarafından götürüldü.

Mahalle sakini Taner Çeltik, "Balat civarlarında geziyor kendisi, arada park taraflarına gidiyor. Arada kaçıyor, Mahallede herkes besliyor onu, o da her şeyi yiyor. Yemek seçmiyor" dedi.

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