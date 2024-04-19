İstanbul Fatih'te "Momo" yine ortalığı karıştırdı

Fatih Balat'ta sahibinin dışarıya çıkardığı Momo adlı maymun yine kaçtı. Sokaklarda koşturan Momo binalara da tırmandı.

Binaların pencerenin önüne kadar çıkan Momo özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Momo gider borusundan bir binanın 3'üncü katına kadar ulaştı. Bir süre sonra Momo yakalandı. Maymun Momo sahibi tarafından götürüldü.

Mahalle sakini Taner Çeltik, "Balat civarlarında geziyor kendisi, arada park taraflarına gidiyor. Arada kaçıyor, Mahallede herkes besliyor onu, o da her şeyi yiyor. Yemek seçmiyor" dedi.