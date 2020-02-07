D-100 Karayolu Ambarlı Kavşağı mevkiindeki asfaltta çatlaklar oluşması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Topkapı istikameti yan yolu kapatıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Çatlak oluşan yerlere zift döken ekiplerin onarım çalışması sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin çalışmaları sırasında, polis de trafik güvenliği sağlamak için önlem aldı.

Ekiplerin çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştı

Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda gündüz saatlerinde çatlaklar meydana gelmişti. Bu nedenle yolun Ankara istikameti çatlak ve kayma sebebiyle tek şerit olarak trafiğe kapatılmıştı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edilmişti. Ayrıca yan yolda bulunan istinat duvarında da eğilme görülmüştü.