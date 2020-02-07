İstanbul D-100 Karayolu'nda oluşan çatlaklar onarılıyor
Avcılar'da gündüz saatlerinde çatlakların oluştuğu D-100 Karayolu'nun yan yolunda gece saatlerinde, onarım çalışmaları başladı.
D-100 Karayolu Ambarlı Kavşağı mevkiindeki asfaltta çatlaklar oluşması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Topkapı istikameti yan yolu kapatıldı.
Çatlak oluşan yerlere zift döken ekiplerin onarım çalışması sürüyor.
Ekiplerin çalışmaları sırasında, polis de trafik güvenliği sağlamak için önlem aldı.
Ekiplerin çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.
D-100 Karayolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştı
Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda gündüz saatlerinde çatlaklar meydana gelmişti. Bu nedenle yolun Ankara istikameti çatlak ve kayma sebebiyle tek şerit olarak trafiğe kapatılmıştı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edilmişti. Ayrıca yan yolda bulunan istinat duvarında da eğilme görülmüştü.
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