İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi geçen yıl 297 bin dosyayı karara bağladı

İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların incelemesini yapmak ve yargıda iş yükünü azaltmak amacıyla 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçirilen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 36'sı ceza ve 62'si hukuk olmak üzere 98 dairede İstanbul içindeki yerel mahkemelerden gelen dava dosyalarına bakarak çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki hukuk dairelerine 2024'te, önceki yıllardan devredenlerle birlikte gelen dosya sayısı 397 bin 259 oldu.

Bu dosyalardan 65 bin 90'ı hakkında onama, 35 bin 672'si hakkında bozma, 68 bin 233'ü hakkında ise görevsizlik, yetkisizlik ve birleştirme kararları verildi.

Hukuk dairelerinden 2025 yılına 228 bin 264 dosya devretti.

FETÖ dosyalarının büyük kısmı karara bağlandı

Ceza dairelerine ise 2024'te, önceki yıllardan devredenlerle 225 bin 488 dosya geldi.

Bu dosyalardan 79 bin 697 hakkında onama, 25 bin 732'si hakkında bozma kararı veren ceza daireleri, 22 bin 637 dosya hakkında ise görevsizlik, yetkisizlik ve birleştirme şeklinde hüküm kurdu.

Ceza dairelerinden 2025 yılına devreden dosya sayısı ise 97 bin 422 oldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki hukuk ve ceza dairelerinden 2025 yılına toplam 325 bin 686 dosya devretti.

Dairelere bu yılın başından itibaren ise 23 bin 368 yeni dosya gelirken, bunlardan 13 bin 535'i ise yaklaşık 1 ayda karara bağlandı.

Öte yandan FETÖ dosyalarının ise büyük bir kısmının karara bağlandığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde, incelemesi devam eden 350 FETÖ dosyası bulunuyor.