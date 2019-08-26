Eşsiz görünümü ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan İstanbul Boğazı'nda her gün onlarca tekne, gezi ve eğlenceye ev sahipliği yapıyor.

Denizde gerçekleştirilen düğün, nişan, kutlama gibi etkinliklerdeki müzik yayınlarının limit kontrolü ise İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları ile denetleniyor.

36 bin 95 lira ceza

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri haftanın her günü denetim ve kontrol uygulaması gerçekleştiriyor.

Boğaz ve çevresinde yaşayan vatandaşların şikâyeti üzerine denetimler daha da sıklaştırılırken, gürültü kirliliğinde önemli ölçüde düşüş yaşandı.

Denetimler çevresel gürültü yönetmeliğinin 21’nci maddesinde belirtilen limit değerleri çerçevesinde yapılıyor.

Bu limit değerleri saat 07.00-19.00 arasında 70 desibel, 19.00 ile 23.00 arasında 63 desibel, 23.00 ile 07.00 arasında ise 55 desibel olarak uygulanıyor.

Gürültü yönetmeliğinin limit değerlerine uymayan teknelerin sahipleri ise Çevre Kanunu’nun 22/H maddesi çerçevesinde 36 bin 95 lira idari para cezasına çarptırılıyor.

Aynı teknenin tekrar limit aşımı gerçekleştirmesi durumunda idari para cezası katlanarak artmaya devam ediyor.

“Turizm faaliyetlerini engellemek gibi bir amacımız yok”

Çevre mühendisi Serhat Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Çevre Denetim Şubesi adına gürültü denetimlerini gerçekleştiriyor.

Yılmaz, yaptıkları denetim çalışmalarının amacını şu sözlerle anlatıyor:

“Turizm faaliyetlerini engellemek gibi bir amacımız yok fakat vatandaşlarımızın da huzur ve sükûnu önemli. Bu nedenle müzikli gezi teknelerinin, bu faaliyeti gösteren işletmelerin gerekli tedbirleri alarak hassasiyetle faaliyetlerini göstermelerini rica ediyoruz. Amacımız ‘Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetim yönetmeliği‘ kapsamında limit değerlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak.”

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek

