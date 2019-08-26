Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde S.A. isimli şahsın evinde kaçak içki ürettiği bilgisini aldı.
Ekipler şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sahte içki ve içki yapımında kullanılan 3 adet damıtma kazanı, 8 adet mayalama varili, 3 adet alkolmetre, 2 kilogram anason 95 adet boş şişe ele geçirildi.
Şahıs hakkında 5607 ve 4733 Kanuna Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.
Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şahıs hakkında ayrıca arama kararı bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA