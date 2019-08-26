Türkiye

Bursa'da içki imalathanesine dönüştürülen eve baskın

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:52 - Son Güncelleme 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 800 litre kaçak içki üreten bir kişi yakalandı. Şahıs hakkında ayrıca arama kararı bulunduğu öğrenildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesinde S.A. isimli şahsın evinde kaçak içki ürettiği bilgisini aldı. Ekipler şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sahte içki ve içki yapımında kullanılan 3 adet damıtma kazanı, 8 adet mayalama varili, 3 adet alkolmetre, 2 kilogram anason 95 adet boş şişe ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 ve 4733 Kanuna Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı. Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şahıs hakkında ayrıca arama kararı bulunduğu öğrenildi. Kaynak: İHA Etiketler: uyuşturucu madde kaçak içki gözaltı bursa

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