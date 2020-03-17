Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi kıyıya çekildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma botları tarafından Paşabahçe Koyu'na çekildi.
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Liberya Bandıralı 225 metrelik "Tycoon" isimli kargo gemisinin motoru arızalandı.
Yardım istenmesi üzerine söz konusu gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları tarafından Paşabahçe Koyu'na çekildi.
Burada motor arızası giderilen gemi Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma ve Sahil Güvenlik botlarının eşliğinde İstanbul Boğazı geçişini tamamlayarak Karadeniz'e çıktı.
Geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gideceği öğrenildi.
Etiketler: motor arızası kargo gemisi istanbul boğazıSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 03:36
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