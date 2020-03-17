İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki yolcu otobüsü, ilçeye bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 37 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar ve Şuhut ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya da incelemelerde bulundu.