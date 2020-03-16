Haber Giriş: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle saat 10.00 ve 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.
Ayrıca, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.
Etiketler: İstanbul deniz otobüsü bursa budo sefer iptali BUDOSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 00:31
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