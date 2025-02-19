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Türkiye
TRT Haber 19.02.2025 14:54

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

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