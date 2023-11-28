İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz trafiğini de etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da Şehir Hatları seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak

İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile Boğaz'ın, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız" denildi.