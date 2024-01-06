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Türkiye
İHA 06.01.2024 23:11

İstanbul Başakşehir’de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

İstanbul Başakşehir’de kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İstanbul Başakşehir’de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 19.30 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana gelen kazada Arnavutköy istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç karşı şeride geçerek otomobile çarptı. Çarpmanın ardından bariyere vurarak duran otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşları bulundukları yerden çıkardı.

Kazada Enes Durukan ve Mehmet Bülbül olay yerinde, Muhammed Bülbül ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Sudenaz Bülbül'ün ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımı olay yerinden kaldırılırken, görevliler tarafından temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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