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Türkiye
AA 27.06.2024 23:53

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçlarını UCM'ye taşıdı

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in Filistinli kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı. İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 10 hukukçu ile TBMM üyelerinin yer aldığı heyet Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemede temaslarda bulundu.

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçlarını UCM'ye taşıdı
[Fotograf: AA]

İsrail aylardır dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapıyor. İstanbul 2 No'lu Barosu zulme sessiz kalmadı.

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 10 hukukçu ile TBMM üyelerinin yer aldığı heyet Lahey'e gitti.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin daha önce sunulan kanıtlara ek deliller içeren dosyayı Uluslararası Ceza mahkemesine iletti.

Heyet, İsrail'in özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları başta olmak üzere Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin ek delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına ve Mağdurlar Ofisi'ne sundu.

Heyetler, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı'na da ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, soykırımların, insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması ve cezalandırılması için tüm sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

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Filistin - İsrail Çatışması Uluslararası Ceza Mahkemesi TBMM
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