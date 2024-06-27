İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçlarını UCM'ye taşıdı

İsrail aylardır dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapıyor. İstanbul 2 No'lu Barosu zulme sessiz kalmadı.

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 10 hukukçu ile TBMM üyelerinin yer aldığı heyet Lahey'e gitti.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin daha önce sunulan kanıtlara ek deliller içeren dosyayı Uluslararası Ceza mahkemesine iletti.

Heyet, İsrail'in özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları başta olmak üzere Gazze'deki Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin ek delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına ve Mağdurlar Ofisi'ne sundu.

Heyetler, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı'na da ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, soykırımların, insanlığa karşı suç işleyenlerin yargılanması ve cezalandırılması için tüm sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.