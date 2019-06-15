Isparta’da bugün etkili olan sağanak yağmur yağışı Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde sele dönüştü.

Aşırı yağış sonucu köy yolunda adeta dere gibi çoğalan sel suları bir evin önünde bulunan park halindeki otomobili metrelerce sürükledi.

Sürüklenen araç, köyden geçen dereağzındaki köprü kolonuna takılı kalarak durabildi.

Durumu fark eden köylüler, traktör ve insan gücü ile sel sularının sürüklediği otomobili bulunduğu yerden kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Güçlükle kurtarılan otomobilde orta çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA, TRT Haber