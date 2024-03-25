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Türkiye
İHA 25.03.2024 20:55

Isparta’da kamyonet minibüsle çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Isparta-Konya karayolu Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi.

Isparta’da kamyonet minibüsle çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Osman T. idaresindeki kamyonet, Mustafa Z. hakimiyetindeki Volkswagen marka minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Mustafa Z. ve aynı araçta bulunan D.Z  ve L.E.Z. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta’da kamyonet minibüsle çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan D.Z. ve L.E.Z. daha sonra Isparta Şehir Hastanesine, sürücü Mustafa Z. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun’un akrabası olduğu öğrenilen Mustafa Z.’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. 

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