Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Isparta'da, Gönen ilçesine bağlı Güneykent Belediyesince Gül Festivali düzenlendi.

Yerli ve yabancı binlerce turist, sabahın erken saatlerinde bahçelerden gül topladı, çiçekten yaptıkları taçları taktı. Daha sonra gülün işlendiği fabrikaları gezen turistler, eski usullerle yapılan gül yağı çıkarma işlemini izledi.

Kent protokolü, turistler ve vatandaşlar daha sonra ellerinde güllerle Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'ndaki festival alanına yürüdü.

Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşte, katılımcıların üzerine gül serpildi.

Festival alanındaki standlarda gül ve gülden elde edilen ürünleri inceleyen turistler, etkinlik kapsamında düzenlenen çeşitli gösterileri izledi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, standları gezen vatandaşlarla sohbet etti, Isparta gülünün önemini anlattı.

Katılımcılar, gül bahçelerinde vakit geçirmenin keyifli olduğunu belirterek, festivalin gelecek yıllarda da düzenlenmesini istedi.

Sağanak nedeniyle bugün yapılacak bazı etkinlikler festivalin ikinci gününe alındı.

Isparta Belediyesi festival alanına gün boyu ücretsiz otobüs seferleri düzenledi.

Kaynak: AA