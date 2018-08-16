İşletmeciler kira sözleşmelerinin Türk lirasına çevrilmesini istiyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, döviz kurundaki dalgalanmaların kiralarını dövizle ödeyen iş yerlerini etkilediğini aktardı.

Özellikle AVM’lerde kiraları dövizle ödeme şartı koşulduğuna dikkati çeken Altuğ,

"Dövizdeki yükseliş tacirin maliyetini artırırken, iş yeri kiraları da dövize bağlı olarak yükselince çok sayıda kişi mağdur oldu. Bu yüzden dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri Türk lirasına çevrilerek güncellenmeli. Yurt içinde yapılan tüm sözleşmeler ve kira ödemeleri Türk lirası ile güncellenerek milli paranın değeri korunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"İşletmeler ve iş yeri sahipleri zor duruma düşüyor"

Altuğ, son günlerde ABD ile yaşanan krizin döviz kurlarında dalgalanmalara sebep olduğunu ve dolar ile avrodaki ani iniş çıkışların piyasaları olumsuz etkilediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle kirasını döviz üzerinden ödeyen işletmeler ve iş yeri sahipleri zor duruma düşüyor. Bu yüzden dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri Türk lirasına çevrilerek güncellenmeli. Bu konuyu, TOBB aracılığı ile üst makamlara kadar taşıyacak ve çözüm arayacağız."

Kaynak: AA