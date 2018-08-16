Van'ın çöp sorununa modern çözüm getirildi

Van'da, yıllardır yaydığı kötü koku ve çöplerin çevreye saçılmasıyla çevredeki vatandaşların sıkıntı yaşamasına neden olan çöp alanı, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı projeyle bertaraf edilecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla hazırlanan projeyle, İran'dan gelen turistlerin yol güzergahı üzerinde, kent girişine yakışmayan görüntülerin oluştuğu çöp alanının yerine, bünyesinde ayrıştırma, fermantasyon ve entegre tesislerinin yanı sıra 3,2 milyon metreküplük yeni düzenli depolama sahası olan tesis kente kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda Genel Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen "Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi İle Mevcut Vahşi Katı Atık Depolama Alanlarının İşletilmesi ve Islahı Projesi" ihalesine şartname alan 7 firmadan 2'si teklif sundu.

Panda Alüminyum A.Ş. - Üregen Taahhüt İnşaat Mühendislik Danışmanlık Madencilik Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ortak girişiminin belge yetersizliği nedeniyle elendiği ihalede, ERA Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi 157 milyon 987 bin 715 lira teklif sundu. İhale komisyonu yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firmayı kamuoyuna açıklayacak.

Komisyon adına açıklama yapan Genel Sekreter Yalçın, "Van için, geleceğimiz için en hayırlı, en temiz, en çevreci yatırım projesini hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizce yaptırılması düşünülen Entegre Katı Atık Yönetimi Sistemi işinin ihalesini gerçekleştirdik. İhaleye 2 firmamız katılım sağladı. İlgilerinden dolayı firma yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. İhale sonucunun şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yalçın, firma yetkililerinden işe zamanında başlanması ve zamanında tamamlanması sözü aldıklarını bildirdi.

Çöp sorunu çözecek tesis belediye bütçesine de katkı sunacak

İhaleyi kazanan firma, 25 yıl çalıştırıp bedelsiz Büyükşehir Belediyesine devredeceği tesisten elde edeceği enerji ve geri dönüşüm ile ilgili tüm gelirlerden yüzde 3 oranında belediyeye pay verecek.

Tesisin tamamlanmasıyla kent merkezi ve civar ilçelerden toplanan katı atıkların, vahşi depolanma şeklinde Özalp yolu üzerindeki araziye gelişi güzel dökülmesi sona erecek.

Bünyesinde, ayrıştırma, fermantasyon ve entegre tesislerinin yanı sıra 3,2 milyon metreküplük yeni düzenli depolama sahası bulunan tesiste günlük ortalama bin ton çöp bertaraf edilecek.

Ayrıca, çöp alanındaki metan gazı ve yeni tesisteki sistemler aracılığıyla enerjiye dönüştürülecek.

Kaynak: AA