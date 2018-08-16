Manisalı esnaftan ABD ürünlerine boykot kararı

Şehzadeler ilçesinde elektronik ürün satılan iş yerinin işletmecisi Kadir Neslibol, vitrinindeki ABD menşeli ürünleri indirdi.

Neslibol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısına destek verdiğini, bu nedenle vitrinine yerli üretim telefonları koyduğunu belirtti.

"Müşterilerimize tavsiye etmiyoruz"

Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklara duyduğu tepkiyi dile getiren Neslibol,

"Buna karşı vitrinlerimizdeki ABD menşeli ürünleri kaldırdık. Bundan sonra ne dolarla alışveriş yapacağız ne de onların ürünlerini satacağız. Onların ürünlerini burada hiçbir müşterimize tavsiye etmiyoruz.

Bunların karşılığı olarak yerli üretimimiz olan telefonların satışını daha da hızlandıracağız. Bu şekilde ekonomimizi çökertmek isteyenlere karşı kendi çabamızla ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Neslibol, dükkanındaki ABD menşeli telefon ve diğer elektronik ürünleri dağıtımcı şirkete gönderdi.

Kaynak: AA