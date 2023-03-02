Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde İslahiye'de, 7'si uzun erişimli makas olmak üzere 60'a yakın iş makinesi ve 100'den fazla kamyonla, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Riskli Yapılar Daire Başkanı Serdar Cenikli, 7269 sayılı Kanun kapsamında hukuki süreçleri tamamladıktan sonra binaların uygun ekipmanla yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

İlçe merkezini 10 bölgeye ayırdıklarını ifade eden Cenikli, "Şu anda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıkımın yüzde 60'ını tamamladığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin teminine çok önem verdiklerini aktaran Cenikli, "Bu kapsamda Bakanlık olarak, valiler, vali yardımcıları, kaymakamlarımız ve il müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri, itfaiye olmak üzere tüm ekipler ciddi bir koordinasyon içerisinde bu işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hukuki süreci tamamlanan binaların uygun ekipmanla yıkım sürecini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Kontrollü şekilde yıkılması gerekiyor"

Cenikli, sürecin birkaç boyutu olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Bir teknik boyutu var, teknik olarak binanın kontrollü şekilde yıkılması gerekiyor. Bir de insanlara ve diğer binalara zarar vermemesi gerekiyor. Bunun için yüksek hassasiyet gösteriyoruz. Bir yandan da tabii ki vatandaşlarımızın acıları var, bir yandan da kıymetli eşyaları, malları var. Bunların da bir şekilde çıkarılması noktasında vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz."

Yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra enkazın da kontrollü şekilde belirlenen alanlara bertarafı için transferini sağladıklarını belirten Cenikli, "Çok ciddi bir mücadele var. Vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz, teknik olarak bu işi doğru bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Cenikli, depremzedelere kıymetli eşyalarını, araçlarını çıkartabilmeleri adına destek olmaya çalışırken bir yandan da can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden binaların yıkımlarını hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştıklarını dile getirdi.