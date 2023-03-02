Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda gazetecilere, devlet tiyatro sanatçılarının depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Deprem bölgesine gidip sahnelerini ve afetzedeleri ziyaret ettiğini anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Sonrasında İstanbul Devlet Tiyatromuz geldi. Kamyon tiyatrosunda, çadırda ve her yerde oyunlar oynadı. Şimdi Ankara ile Van Devlet Tiyatrolarımız orada. Arkasından İzmir Devlet Tiyatromuz gidiyor. El birliğiyle bu yarayı iyileştireceğiz. Hepimize çok büyük görev düşüyor. Çünkü çocuklar ve yakınları kaybedenler var, zor bir süreç. O yüzden onların moral ve motivasyonlarını artırmamız lazım."

Kurt, deprem bölgesinde hem çocuklara hem de büyüklere yönelik faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biraz da moral ve motivasyona ihtiyacımız var. Devletin şefkatli eli bütün depremzedelerin üzerinde ama onların ruhlarını iyileştirecek olan da sanat ve tiyatrodur. Biz de Devlet Tiyatrosu olarak bütün arkadaşlarımızla Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve diğer bölgelere oyunlarımızı gönderiyoruz. Bu enkaz süresinde ve sonrasında da hem büyük hem de çocuk oyunlarımızla atölye çalışmaları yapıp çocuk oyunları oynayarak, büyüklere dönük işler yapmaya devam edeceğiz."