Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yürütülen geçici yerleşim birimleri çalışmaları sürüyor.

Bakan Murat Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaatına başlanan geçici barınma merkezindeki çalışmalara ilişkin görüntüleri, "Devlet millet el ele ayağa kalkacağız" ifadeleriyle paylaştı.

Buna göre, 123 bin metrekare alanda 1280 yapı inşa ediliyor. Merkezde, çocuk parkları, spor sahaları ve sosyal alanlar da yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

16 modül halinde 276 bağımsız bölümden oluşuyor

Alanın proje müdürü İbrahim Sarı, depremden sonra Emlak Konut şantiyeleri olarak hemen bölgeye geldiklerini söyledi.

Kalıcı konutlar yapılana kadar kullanılacak alanları inşa ettiklerini anlatan Sarı, "Bulunduğumuz bölgede 16 modül halinde 276 bağımsız bölümden oluşan geçici barınma merkezi inşa ediyoruz. Çelik taşıyıcı üzerine yapıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Geçici barınma merkezi yapımını ısınma, temiz su ve kanalizasyonlarla anahtar teslimi gerçekleştirdiklerini aktaran Sarı, "Burada 1656 kişi barınabilecek. Elektrik altyapısı, atık ve içme suyu çalışmaları sürüyor. Teslim işlemleri 5 Mart’ta kısmen başlayacak ama 15 Mart gibi tamamen yaşam alanına dönüşecek" diye konuştu.