İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 26 bin 150 lira, 100 dolar ve 200 euro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 99 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.