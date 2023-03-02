İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı araştırmalar sonucunda Ankara’nın Sincan ilçesinde ikamet eden G.Y. isimli şahsın ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği ve müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şahsın ev ve eklentilerinde arama yapılarak yapılan arama sonucunda 680 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve 15 adet çeşitli dönemlere ait obje ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken yakalanan G.Y. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.