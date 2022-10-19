Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Işıklı Üs Bölgesinin daimi sakinleri Mehmetçiğin gözetiminde
Hakkari'nin Işıklı Üs Bölgesinde Mehmetçik tarafından beslenen kedi ve köpeğin görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'deki Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları olan kedi ve köpeğin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısının beğendiği görüntülerde, kedi ve köpeğin arkadaşlıkları dikkati çekti.
Mehmetçiğin koruması altındaki kedi ve köpek, birbirlerinden adeta hiç ayrılmıyor.
???? Işıklı Üs Bölgesi / Hakkâri— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2022
Bizde birlik, beraberlik ve kardeşlik esastır! ???????? pic.twitter.com/3W1uawX1XU
Etiketler: Hakkari Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı
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