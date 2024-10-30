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Türkiye
AA 30.10.2024 19:03

İşçileri taşıyan minibüs ile panelvan çarpıştı: 15 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde yolun sağ şeridinde duran zeytin işçilerinin bulunduğu minibüse panelvan aracın arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan minibüs ile panelvan çarpıştı: 15 yaralı
[Fotograf: AA]

Ömer Yılmaz yönetimindeki zeytin işçilerini taşıyan minibüs Ayrancı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yolun sağ şeridinde durdu.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Bilgehan Koç'un kullandığı panelvan araç minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle zeytinlik alana savrulan minibüs, şarampole düştü. Kazada, panelvanın sürücüsü Bilgehan Koç ile birlikte her iki araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçileri taşıyan minibüs ile panelvan çarpıştı: 15 yaralı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Havran, Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Adnan Özmen'in Edremit Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi.

Minibüs sürücüsü Ömer Yılmaz gözaltına alınırken, yaralanan panelvan sürücüsü Bilgehan Koç'un da jandarma gözetiminde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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