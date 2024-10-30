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Türkiye
İHA 30.10.2024 18:25

Kurye gibi geldiler, uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekken yakalandılar

Antalya’da uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler buluşma anında polis baskınıyla yakalandı. Uyuşturucu maddelerin bir bölümünün Rus salatası içerisinde gizlendiği tespit edilirken, suçüstü yakalanan şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kurye gibi geldiler, uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekken yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları şüpheli şahısların, diğer illerden temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan hammaddeleri kente getirdiklerini tespit etti. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddelerin Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde depoalandığını tespit etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda şüpheli şahıslar buluşma anında suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların ikametlerinin de aralarında bulunduğu Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde 4 ayrı adreste yapılan operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu madde, 2 tabanca, 10 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Kurye gibi geldiler, uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekken yakalandılar

18 şahsa adli işlem yapıldı Operasyonlar kapsamında, 3 şahıs hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak, Kullanmak” suçundan, 15 şahıs hakkında da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturuvu maddenin bir kısmını Rus salatasına gizlemişler

Ekipler motosikletteki iki şüpheliyi yakaladığı anların yer aldığı görüntülerde, ele geçirilen bazı uyuşturucu maddelerin bir kap içerisinde Rus salatasına gizlendiği ve ekiplerin arama çalışması yaparken tespit etmesi görüntülere yansıdı.

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