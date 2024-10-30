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Türkiye
AA 30.10.2024 18:10

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 2 gün yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 2 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde yapılması muhtemel 'tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve destek çalışmaları gibi etkinlikler, 2 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

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