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İş yerinin önünde otururken üzerine çocuk düştü
Gaziantep'te iş yerinin önünde oturan esnafın üzerine üçüncü kattan bir çocuk düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde emlakçılık yapan İsmail Elmas, arkadaşlarıyla beraber iş yerinin önünde oturuyordu. Bir anda Elmas'ın üzerine üçüncü kattan bir çocuk düştü.
Çarpmanın şiddeti ile İsmail Elmas ve Suriyeli olduğu belirtilen 2 yaşındaki çocuk yere düştü.
Çocuk ve esnafın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: gaziantep çocuk esnafın üzerine düşen çocukSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:02
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