Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde emlakçılık yapan İsmail Elmas, arkadaşlarıyla beraber iş yerinin önünde oturuyordu. Bir anda Elmas'ın üzerine üçüncü kattan bir çocuk düştü.

Çarpmanın şiddeti ile İsmail Elmas ve Suriyeli olduğu belirtilen 2 yaşındaki çocuk yere düştü.

Çocuk ve esnafın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.